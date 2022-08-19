Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Мир
Армия Китая направила к Тайваню 17 самолетов и шесть военных кораблей
Мир
Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Общество
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
Мир
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Экономика
Курс евро впервые с 25 июля опустился ниже 59 рублей
Общество
Правительство РФ выделило еще 400 млрд рублей на трассу М-12
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

В России резко выросли продажи самосвалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском авторынке наблюдается резкий рост доли продаж новых самосвалов. В июле 2022 года она достигла 48%, что составляет почти половину рынка грузовых автомобилей. Такие данные привело 19 августа агентство «Автостат».

Литье мое: обойдутся ли российские грузовики без заграницы
Что будет выпускать КамАЗ в условиях санкций

По оценке специалистов, в январе — марте 2022 года доля самосвалов в России составляла 20–23% от общего объема рынка грузовиков. В апреле текущего года она выросла до 33%, в мае — до 36%, а в июне доросла до 43%. В июле 2022 года их доля достигла уже 48%.

«Если в начале 2022 года только треть купленных самосвалов была из КНР, то в июле 2022 года на их долю пришлось уже две трети. А вот объемы самосвалов российских марок снизилась с 50% до 30%», — объяснил ситуацию руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

Эксперты отметили, что продажи самосвалов в России растут на фоне общего падения рынка грузовых машин. По итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили +14% и −21% соответственно.

Специалисты увязали рост продаж техники с увеличением объемов федерального строительства, которое невозможно без закупки новых самосвалов.

19 июля «Автостат» сообщил, что самыми популярными в России новыми грузовыми автомобилями стали машины китайских брендов. В десятке самых популярных грузовых брендов половина китайские. В лидерах российский КамАЗ, а затем идут Shacman/Shaanxi. Третье место у Howo. Замыкают рейтинг FAW, JAC и Hongyan.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022