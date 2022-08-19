В России резко выросли продажи самосвалов

На российском авторынке наблюдается резкий рост доли продаж новых самосвалов. В июле 2022 года она достигла 48%, что составляет почти половину рынка грузовых автомобилей. Такие данные привело 19 августа агентство «Автостат».

По оценке специалистов, в январе — марте 2022 года доля самосвалов в России составляла 20–23% от общего объема рынка грузовиков. В апреле текущего года она выросла до 33%, в мае — до 36%, а в июне доросла до 43%. В июле 2022 года их доля достигла уже 48%.

«Если в начале 2022 года только треть купленных самосвалов была из КНР, то в июле 2022 года на их долю пришлось уже две трети. А вот объемы самосвалов российских марок снизилась с 50% до 30%», — объяснил ситуацию руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

Эксперты отметили, что продажи самосвалов в России растут на фоне общего падения рынка грузовых машин. По итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили +14% и −21% соответственно.

Специалисты увязали рост продаж техники с увеличением объемов федерального строительства, которое невозможно без закупки новых самосвалов.

19 июля «Автостат» сообщил, что самыми популярными в России новыми грузовыми автомобилями стали машины китайских брендов. В десятке самых популярных грузовых брендов половина китайские. В лидерах российский КамАЗ, а затем идут Shacman/Shaanxi. Третье место у Howo. Замыкают рейтинг FAW, JAC и Hongyan.