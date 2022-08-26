Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн

Япония потратит на похороны бывшего главы кабмина Японии Синдзо Абэ более $1,8 млн. Об этом 26 августа сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Эта сумма будет включать расходы на аренду зала Nippon Budokan в Токио и организацию мер предосторожностей против COVID-19. Расходы на охрану полицией места проведения мероприятия будут полностью покрываться за счет резервных фондов государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Ожидается, что на похоронах Абэ будут присутствовать максимум 6 400 человек.

Общественное мнение разделилось по поводу проведения государственных похорон политика.

Так, лидер главной в Японии оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнта Идзуми выступил против проведения похорон. По его словам, для этого нет никаких правовых оснований.

«Решение кабинета министров должно быть отозвано, а характер церемонии пересмотрен», — заявил он ранее в этот день на пресс-конференции в Токио.

Идзуми также добавил, что сам факт проведения государственных похорон Абэ представляет собой более серьезную проблему, чем выделение на них той или иной суммы из бюджета.

Государственные похороны бывшего главы кабмина Японии пройдут 27 сентября.

Прощание с Абэ состоялось 12 июля. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.