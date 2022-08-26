Реклама
Прямой эфир
Мир
Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций
Мир
Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой
Мир
Соломоновы острова не пустили в свой порт корабль США
Экономика
Торговые центры Москвы начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara
Общество
В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
Авто
Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Мир
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Источники Reuters озвучили намерения США по вопросу поставок оружия на Тайвань
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев

Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн

0
Фото: REUTERS/Issei Kato
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония потратит на похороны бывшего главы кабмина Японии Синдзо Абэ более $1,8 млн. Об этом 26 августа сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Привет из шестидесятых: убийство Абэ разоблачило связи истеблишмента с культом «мунитов»
Что связывает японских политиков с основателем Церкви объединения, который провозгласил себя мессией

Эта сумма будет включать расходы на аренду зала Nippon Budokan в Токио и организацию мер предосторожностей против COVID-19. Расходы на охрану полицией места проведения мероприятия будут полностью покрываться за счет резервных фондов государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Ожидается, что на похоронах Абэ будут присутствовать максимум 6 400 человек.

Общественное мнение разделилось по поводу проведения государственных похорон политика.

Так, лидер главной в Японии оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнта Идзуми выступил против проведения похорон. По его словам, для этого нет никаких правовых оснований.

«Решение кабинета министров должно быть отозвано, а характер церемонии пересмотрен», — заявил он ранее в этот день на пресс-конференции в Токио.

Идзуми также добавил, что сам факт проведения государственных похорон Абэ представляет собой более серьезную проблему, чем выделение на них той или иной суммы из бюджета.

Государственные похороны бывшего главы кабмина Японии пройдут 27 сентября.

Прощание с Абэ состоялось 12 июля. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022