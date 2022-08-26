Задержан предполагаемый поставщик наркотиков для депутатов партии «Слуга народа»

В Киеве задержан 48-летний мужчина, который занимался поставкой наркотиков для депутатов правящей партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом 26 августа сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным местной прокуратуры, поставщика зовут Юрий Чернецкий, он систематически сбывал в столице Украины кокаин. У мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным порошком, а также деньги, патроны и электронные весы.

«Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей — с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — цитирует ведомство «Страна.ua».

4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что российские военные обнаружили медицинские препараты наркотического действия на позициях, оставленных вооруженными силами Украины (ВСУ). Военный отметил, что побочным эффектом подобных препаратов является чрезмерная агрессивность.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что на границе с Днепропетровской областью задержана группа лиц, которая под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики.

7 июня глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что кабинет министров страны поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Как отмечается, марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств.