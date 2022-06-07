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Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Кабинет министров Украины во вторник, 7 июня, поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Об этом заявил глава минздрава страны Виктор Ляшко в социальных сетях.

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Марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств. Каннабис, по мнению Ляшко, является действенным лекарственным средством, а кампании против его производства преследуют цель нивелировать его ценность.

Также с помощью марихуаны, по словам минздрава, можно будет снижать болевые ощущения, снимать спазмы мышц и сосудов, лечить анорексию и другие расстройства.

13 февраля 2020 года главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступил против попыток легализации наркотиков в России.

15 мая 2019 года Брюн высказал опасения в связи с намерением Минпромторга РФ изучить возможность производства лекарств на основе конопли, если будут внесены изменения в законодательство.

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