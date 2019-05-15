Нарколог заявил об опасности легализации марихуаны в лечебных целях

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн высказал опасения в связи с намерением Минпромторга изучить возможность производства лекарств на основе конопли, если будут внесены изменения в законодательство.

По словам Брюна, медицинская практика использования лекарств на основе конопли есть. «И есть какие-то позитивные результаты. С другой стороны, мы понимаем, что это шаг в сторону легализации наркотиков», — цитирует нарколога НСН.

Он напомнил, что в XIX – начале XX века конопля входила в британскую фармакопею и использовалась в качестве антидепрессанта, как и опий, но это была тупиковая история.

По его мнению, в странах, где легализованы конопля и препараты из этого растения, сложно говорить об их медицинском использовании. «На Западе коноплю используют в терминальных стадиях онкологических заболеваний, чтобы облегчить уход больных из жизни. Но это не медицинское применение», — отметил медик.

Также Брюн подчеркнул, что легализация наркотиков, расширяющаяся на Западе, очень опасна. «В США до 10% населения потребляют опийные наркотики, которые назначают им врачи. И не меньшее количество употребляет коноплю, тоже по назначению врачей», — сказал он, выразив сомнение в том, что Минздрав поддержит эту идею.

14 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на министерском сегменте 62-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам, заявил, что Россия серьезно обеспокоена легализацией марихуаны в медицинских целях в некоторых странах.

В настоящее время российское законодательство допускает оборот каннабиноидов — каннабиса, масла каннабиса, тетрагидроканнабинола и гашиша — и препаратов с их содержанием только для экспертной, учебной, научной и оперативно-разыскной деятельности.