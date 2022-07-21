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На Украине задержали переодетых в солдат ВСУ продавцов оружия

На Украине задержана группа, которая под видом военных ВСУ продавала оружие и наркотики
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Фото: ГБР Украины
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На Украине задержана группа лиц, которая под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

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В сообщении отмечается, что участники группировки, один из которых иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На границе с Днепропетровской областью ДБР совместно с нацполицией остановили два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники», — говорится в сообщении.

В машинах правоохранители обнаружили и изъяли пулемет РПК, две гранаты РГД-5, более 500 патронов калибра 5,45 и 7,62, также был найден наркотик, по предварительной оценке — психотропное вещество альфа-PVP.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Отмечается, что санкция статей предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он отметил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

В тот же день военный историк Никита Буранов заявил «Известиям», что вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине, на черный рынок в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву.

По словам эксперта, ситуация действительно опасная. Буранов добавил, что это коснется прежде всего тех стран, где существует рынок нелегального вооружения. Так, можно будет по сходной цене приобрести оружие и впоследствии использовать для каких-нибудь террористических атак и вооружения повстанцев по всему миру, указал военный историк.

Ранее, 20 июня, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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