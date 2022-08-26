Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

При пожаре в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы погиб человек. Об этом 26 августа сообщили в столичном ГУ МЧС.

«26 августа 2022 года в 3:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Снежная, дом 12, где происходило возгорание в квартире на 10 этаже, а также двух балконов в квартирах на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. <…> Принятыми мерами в 3:39 пожар локализован, а в 03:47 — ликвидирован», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

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