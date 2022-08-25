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Пожар на площади 900 кв. м возник в конном клубе «Левадия» в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание на площади 900 кв. м произошло в конном клубе «Левадия» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью в четверг, 25 августа.

В ведомстве отметили, что информация о пожаре в нежилом здании по адресу: Ленинский городской округ, дер. Орлово поступила от очевидца в службу «112» в 12:31 мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение нежилого здания по всей площади (600 кв. м) и горение мансарды нежилого здания размером в плане 15 на 20 м (общая площадь пожара 900 кв. м). Люди вышли из зданий самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, количество уточняется. Из конюшни вывели 15 лошадей», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В тушении пожара задействованы 62 человека и 19 единиц техники, сообщает телеканал «360». В том числе 35 человек и 11 единиц техники от МЧС России.

Накануне пожар произошел в торгово-складском комплексе, расположенном в Сигнальном проезде на севере Москвы. Источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате происшествия. По предварительным данным, они надышались угарным газом. Позднее стало известно, что один из них скончался.

Площадь возгорания на складе достигала 1500 кв. м. К 18:33 мск пожар в трехэтажном складском здании был локализован, а затем полностью потушен.

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