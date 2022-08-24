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Площадь пожара на складе в Москве выросла до 1500 кв. м

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Фото: t.me/mchs_official
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Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы в Сигнальном проезде выросла до 1,5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что возгорание в трехэтажном складском здании выросло до 800 кв. м. Известно, что в ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек, он был передан медикам для оказания помощи. Кроме того, в МЧС сообщили о наличии пострадавших в результате пожара, не уточнив количество.

Также, по данным агентства городских новостей «Москва», в результате пожара скончался один из пострадавших.

Ранее в среду источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате пожара. По предварительным данным, они надышались угарным газом.

17 августа в ТЦ Ростова-на-Дону произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. Известно, что в складском помещении загорелись поддоны с прессованной бумагой. К тушению пожара были привлечены 69 человек, 23 единицы техники от РСЧС и 49 человек, 16 единиц техники от МЧС. О пострадавших не сообщалось.

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