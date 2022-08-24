Пожар на складе в Москве локализован на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар в трехэтажном складском здании на северо-востоке Москвы локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом в среду, 24 августа, сообщает МЧС.

«В 18:33 пожар в складском здании на Сигнальном проезде, 16, стр. 127, локализован на площади 1500 кв. м», — сообщает пресс-служба.

Источник в экстренных службах сообщил о трех пострадавших в результате пожара. По предварительным данным, они надышались угарным газом. Один из них погиб.

17 августа в торговом центре Ростова-на-Дону произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в результате возгорания поддонов с прессованной бумагой в складском помещении. К тушению пожара были привлечены 69 человек, 23 единицы техники от РСЧС и 49 человек, 16 единиц техники от МЧС. О пострадавших не сообщалось.