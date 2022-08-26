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Пушилин и Кириенко вручили госнаграды бойцам «Сомали»

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Фото: t.me/pushilindenis
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручили государственный награды бойцам батальона «Сомали». Об этом 25 августа Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

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«В подразделении «Сомали» совместно с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды», — написал он.

Пушилин добавил, что звезду героя ДНР получил гвардии капитан Александр Солодкий, также посмертную награду командира первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игоря Самолетова вручили его матери.

13 августа пресс-служба первого корпуса Народной милиции ДНР опубликовала кадры штурма поселка Пески бойцами батальона «Сомали». На сделанной с коптера записи показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары. В тот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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