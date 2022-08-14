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Появились кадры штурма поселка Пески бойцами «Сомали»

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Фото: Пресс-служба УНМ ДНР
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Появились кадры штурма поселка Пески Донецкой Народной Республики бойцами батальона «Сомали». Видео опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР в своем Telegram-канале 13 августа.

На кадрах с коптера показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары.

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Ранее 13 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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