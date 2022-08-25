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В Болгарии отметили высокую цену СПГ по сравнению с российским газом

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом», отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов. Его слова приводятся на сайте ведомства 25 августа.

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Христов заявил, что в результате моделирования на основе формулы ценообразования в действующем контракте с «Газпром экспорт» видно, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа. По словам министра, стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий СПГ, которые должны быть разгружены в сентябре, на 50% превышают цену поставок «Газпрома».

«По нашему долгосрочному контракту мы можем получить тот дешевый газ, который нам нужен, чем больше мы будем смешивать предвыборную кампанию с экономикой, тем хуже это отразится на конечном потребителе», — сказал он.

Он уточнил, что у Болгарии есть контракт с «Газпром экспорт» на поставку 3 млрд куб. м природного газа и обязательство использовать не менее 80% этого объема.

«Если мы этого не сделаем, мы обязаны заплатить за это независимо от того, использовали мы его или нет. Пока по этому контракту мы использовали 1 млрд куб. м, а должно быть 2,4 млрд», — добавил Христов.

Министр энергетики страны 22 августа рассказал, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа. Он подчеркнул, что потребности промышленности и теплосетевых компаний в газе вынуждают правительство начать эти переговоры.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. В начале августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски сообщил о продолжении переговоров с российской компанией.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 12 августа выразил мнение, что Болгария, отказавшись от поставок российского газа, приблизилась к энергетическому кризису. Так, страна потеряла две трети необходимого объема топлива, заместить которые на данный момент невозможно, отметил он.

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