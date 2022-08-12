Аналитик назвал Болгарию страной на грани энергетического кризиса

Болгария, отказавшись от поставок российского газа, приблизилась к энергетическому кризису. Так, страна потеряла две трети необходимого объема топлива, заместить которые на данный момент невозможно. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Болгария отказалась от российского газа одновременно с Польшей. Дело было в том, что именно Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты с «Газпромом», у других же стран было время подумать до мая-июня. Они и уговаривали Болгарию отказаться, проявить солидарность, что страна и сделала. Другие государства позже передумали, а Болгария оказалась обманутой с дефицитом газа», — отметил аналитик в разговоре с Lenta.ru.

Юшков добавил, что ежегодно Болгария потребляет три миллиарда кубометров газа. Один миллиард в страну поступает из Азербайджана, еще два государство закупает в России. Таким образом, по словам специалиста, Болгария лишилась двух третей необходимого ей объема.

«Она купила несколько поставок СПГ из Турции, но не факт, что во время отопительного сезона удастся найти свободный танкер с газом. И в любом случае этого не хватит для нормального прохождения отопительного сезона. Кроме того, сталкиваясь с дефицитом, Болгария ставит под удар и другие государства», — заявил Юшков.

Он объяснил, что транзитом через Болгарию газ идет в Грецию, Северную Македонию, Венгрию, Румынию и Австрию. Маловероятным кажется, что при дефиците зимой страна будет свободно осуществлять транзит в другие государства.

По мнению аналитика, некоторые риски разворачивающегося энергетического кризиса могут грозить и странам Прибалтики.

Ранее, 10 августа министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов допустил возобновление поставки газа из России. Он также отметил, что в приоритете у Софии покупка голубого топлива у альтернативных поставщиков, но в случае дефицита топлива он не станет тем министром, который «оставит население в дураках зимой».

3 августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России. При этом в тот же день портал Dir.bg отметил, что болгарские власти опасаются платить за российский газ рублями из-за возможных проблем с поставками.

«Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNiG 27 апреля. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.