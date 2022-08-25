В Совфеде назвали большой ошибкой тушение Вечного огня в Кишиневе

Тушение Вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе Молдавии является большой ошибкой. Такое мнение 25 августа «Известиям» озвучил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«К этому только отрицательно можно относиться. Это очень большая ошибка Молдавии с учетом настроений народа Молдавии. Все-таки я думаю, больше половины граждан Молдавии уважают героев Великой Отечественной войны, они чтут их память», — сказал он.

По мнению сенатора, у молдавских властей не получится переписать историю и всегда будут люди, помнящие подвиг освободителей Кишинева.

«Действия властей идут вразрез с настроениями граждан Молдавии. И это в конце концов я думаю рухнет всё — нынешняя власть, которая пытается переписать историю, но ничего у них не получится. Придут новые руководители, будет новая ситуация, и я уверен, что память о подвиге воинов Советской армии в годы Великой Отечественной войны будет восстановлена», — сказал Цеков.

Вечный огонь на мемориале, который увековечивает память более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, в Кишиневе был потушен накануне.

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» является воспоминанием о проходивших там в августе 1944 года основных боях Ясско-Кишиневской операции за город Кишинев. Комплекс был открыт 22 августа 2004 года перед 60-летием освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Тогда в составе Красной армии воевали около 400 тыс. жителей страны.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. На фоне этого произошли столкновения между жителями и правоохранителями.

В мае памятник советским воинам снесли в городе Меркине, расположенном на юге Литвы. Монумент был выполнен в виде солдата в шинели и каске, держащего в руках автомат.