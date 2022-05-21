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Памятник советским воинам снесли на юге Литвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Памятник советским воинам снесли в городе Меркине, расположенном на юге Литвы. Монумент был выполнен в виде солдата в шинели и каске, держащего в руках автомат. Во время демонтажа скульптура раскололась пополам. Об этом 20 мая сообщило LRT.

«Такое было чувство, что пока эта скульптура стоит, то и советская армия словно не ушла до конца из Литвы. А сейчас можно будет сказать, что последний солдат покинул наш край. Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат», — приводятся слова мэра Варенского района Альгиса Кашеты.

Отмечается, что на кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронены 244 советских воина, погибших в 1944 году.

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16 мая министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

19 мая в МИД РФ сообщили, что послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу выражен протест по причине решения латвийского сейма о договоре о советском мемориальном наследии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны вурдалаками.

14 мая стало известно, что власти украинского Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией.

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