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В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале в честь освобождения Кишинева

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе Молдавии потушен. Об этом в среду, 24 августа, сообщил председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

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«На мемориале, который увековечивает память более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — написал Петрович.

По его словам, подача газа к Вечному огню осуществляется посредством заявки от минобороны республики в территориальное отделение компании «Молдовагаз».

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» является воспоминанием о проходивших там в августе 1944 года основных боях Ясско-Кишиневской операции за город Кишинев. Комплекс был открыт 22 августа 2004 года перед 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Тогда в составе Красной армии воевали около 400 тыс. жителей страны.

17 августа «Молдовагаз» отключил свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа, а также во избежание роста задолженности перед «Газпромом».

22 августа «Газпром» разрешил АО «Молдовагаз» отложить оплату аванса за поставки газа в августе до 1 сентября. Это «исключительный порядок», когда «Газпром» может согласиться с подобной просьбой, подчеркнули в компании.

На следующий день «Газпром» заявил о расчетах на исполнение компанией «Молдовагаз» контрактных обязательств по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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