В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж

Неизвестные в Колумбии обстреляли правительственный кортеж, который направлялся в муниципалитет Эль-Тарра для подготовки визита в регион президента страны Густаво Петро. Как сообщила 24 августа пресс-служба администрации главы государства, с ситуацией разбираются министерство обороны и национальное подразделение по обеспечению охраны.

«Инцидент произошел в районе Сан-Пабло (Эль-Тарра), где как минимум шесть лиц соорудили незаконный блокпост. Кортеж проигнорировал знак «стоп», из-за чего его обстреляли», — заявили в администрации.

По данным властей, водитель одного из автомобилей кортежа, который не смог проехать блокпост, был схвачен, но после освобожден. О пострадавших не сообщается.

По предварительной версии, открывшие огонь являются членами одного из незаконных вооруженных формирований, которые орудуют в данном районе. Визит Петро, который вступил в должность главы государства 7 августа, в департамент Норте-де-Сантандер запланирован на 26 августа.

30 июля сообщалось, что на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. В результате нападения несколько человек получили ранения, глава государства не пострадал. Инцидент произошел в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики в 50 км от границы с Мексикой.

19 июня 2021 года газета El Tiempo сообщила, что правоохранительные органы Колумбии задержали шесть человек по подозрению в покушении на жизнь президента страны Ивана Дуке Маркеса. Отмечалось, что среди задержанных были несколько бывших военных, которые могут быть причастны к деятельности бывшей леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии».