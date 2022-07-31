На делегацию президента Гватемалы совершено нападение с огнестрелом

На делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Radio Sonora.

В результате нападения несколько человек получили ранения, глава государства не пострадал. Инцидент произошел в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики в 50 километрах от границы с Мексикой.

Радиостанция отмечает, что часть нападавших сбежала на территорию Мексики. Военные соседней страны задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.

Подробности произошедшего уточняются.

Джамматтеи 14 января сообщал, что в день его вступления в должность на него готовилось покушение. По словам лидера Гватемалы, из тюрьмы был перехвачен ряд звонков, в которых якобы обсуждалось нападение на нового лидера страны.