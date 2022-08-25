Пять туристов из Ирака погибли в ДТП в Турции

По меньшей мере пять туристов из Ирака погибли в результате ДТП на юге Турции в курортной провинции Мугла. Еще пятеро пострадали. Об этом 24 августа пишет газета Sabah.

Сообщается, что джип для сафари вылетел с трассы Мармарис — Мугла и перевернулся после того, как водитель не справился с управлением.

Пять человек, получивших ранения, доставлены в ближайшую больницу. Турецкая полиция начала расследование происшествия и уже задержала водителя и владельца турфирмы, которой принадлежит джип.

В тот же день в турецкой провинции Сакарья пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего пострадали 25 человек. Находившийся в салоне автобуса очевидец рассказал, что первое время после ДТП не удавалось открыть двери, людей охватила паника. Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.