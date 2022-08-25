При столкновении автобуса с грузовиком 25 человек пострадали в Турции

Пассажирский автобус врезался в грузовик в турецкой провинции Сакарья. Не менее 25 человек пострадали, сообщил в среду, 24 августа, портал Hurriyet.

Междугородный автобус врезался в грузовик, за которым следовал по трассе Д-650 в Сакарье. По словам одного из пассажиров, такси посигналило автобусу, когда тот сдал вправо. Грузовик впереди двигался медленно, когда автобус влетел в него сзади.

На место аварии прибыли бригады медиков, полиции и пожарных. Пострадавшие были отправлены в несколько больниц после первого осмотра. Пока их состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Очевидец аварии, который находился в салоне автобуса, рассказал о том, что первое время после ДТП не удавалось открыть двери, а людей охватила паника.

«В первую очередь двери не могли открыть, и я разбил окна молотком, чтобы запустить в салон воздух. Внутри люди были в панике. Я ехал из Анкары, мы выехали на дорогу, но автобус даже не смог набрать», — сообщил он.

В Японии 19 августа семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. Инцидент произошел в городе Гинован (южная префектура Окинава).