Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти

Правительство Германии обеспокоено возможными сложностями с поставками угля для электростанций осенью и зимой из-за низкого уровня воды в реке Рейн и нефти в северо-восточные районы страны. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось 24 августа агентство Reuters.

Крупнейшая экономика Европы в попытках снизить зависимость от российских энергоносителей может попасть в еще одну ловушку. Недели аномальной жары и засухи привели к критическому обмелению Рейна, нарушив логистику и усугубив энергетический кризис ФРГ, поскольку промышленность временно переходит на активное использование угля и нефти из-за резкого падения импорта российских энергоносителей.

«Из-за значительного сокращения внутренних перевозок накопленные запасы угля могут быстро закончиться. Дополнительные запасы, которые были и закупаются на юге Германии, вероятно, не будут пополнены к зиме», — приводит агентство выдержку из документа министерства экономики ФРГ с названием «Оценка энергоснабжения».

В министерстве указывают, что из-за низкого уровня воды в Рейне объемы угля, который можно перевозить речными баржами, сократились. В дальнейшем значительного улучшения ситуации не ожидается, а надеяться на перегруженную железнодорожную систему страны тем более не стоит.

В документе также указывалось на проблемы с поставками нефти в северо-восточные районы. Нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Леуне откажутся от нефти из российских трубопроводов с конца года из-за нефтяного эмбарго ЕС. Это приведет, по крайней мере, к росту цен.

Шведт снабжает значительную часть Восточной Германии, включая аэропорт Берлина. Усилия по снабжению этого района продуктами нефтепереработки из западных регионов могут столкнуться с транспортными проблемами из-за сложностей на железных дорогах.

«Высокий спрос и ограниченные транспортные возможности в сфере железнодорожных перевозок приводят к сложной ситуации в нефтяной логистике. Некоторые продукты с нефтеперерабатывающих заводов зачастую невозможно будет доставить», — отмечается в документе.

24 августа стало известно, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Об этом газете Financial Times рассказал сотрудник предприятия. Завод рассматривал возможность поставок через польский порт Гданьск. Предполагалось, что это позволит заменить энергоресурсы из РФ. По данным издания, немецкий завод также рассчитывает на замену российской нефти поставками из Казахстана.

До зимы еще есть время, а власти стран Европы с сентября 2021 года направили порядка €280 млрд на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе. Это следует из подсчетов аналитического центра Bruegel, представленного 24 августа. Больше всего средств на поддержку населения выделила Германия — €60,2 млрд, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели €49,5 млрд (2,8% от ВВП).

В этот же день был представлен отчет Совместного исследовательского центра Еврокомиссии о том, как сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе. Помимо обмеления рек, погодные катаклизмы приведут к тому, что урожайность зерновой кукурузы в 2022 году будет на 16% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15 и 12% соответственно.

2 июня страны Евросоюза приняли очередной пакет санкций против России. В нем был введен запрет на морские поставки нефти, но исключен экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения этого пакета санкций.