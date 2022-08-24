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В ЕК оценили влияние засухи на энергогенерацию в Европе

Еврокомиссия: сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе
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Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff
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Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе. Об этом в среду, 24 августа, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии (ЕК).

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«Серьезный дефицит осадков повлиял на сток рек по всей Европе. Сокращение объема хранимой воды оказало серьезное влияние на энергетический сектор как в сфере выработки гидроэлектроэнергии, так и систем охлаждения других электростанций», — сообщается в документе.

Кроме того, урожайность зерновой кукурузы в 2022 году будет на 16% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно.

Отмечается, что засуха в начале августа лишь усугублялась. Согласно отчету, 47% территории Европы находятся в условиях опасности с явным дефицитом почвенной влаги. Еще 17% находятся в состоянии повышенной готовности.

Днем ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет.

12 августа режим засухи был объявлен в восьми из 14 районов Великобритании. Для их жителей будут введены ограничения на потребление воды в бытовых и коммерческих целях. Они могут включать в себя запрет на мытье машин и зданий.

До этого, 9 августа, сообщалось, что запасы воды в Испании по состоянию на конец июля были на 33% ниже, чем 10 лет назад. При этом угроза снижения запасов воды остается, так как дождей там до сих пор нет.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды.

18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи на почти половине ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай. Там указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

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