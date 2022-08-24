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Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд
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Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

Государства Европы направили порядка €280 млрд на смягчение последствий энергокризиса
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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Власти стран Европы с сентября 2021 года направили порядка €280 млрд на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе. Это следует из подсчетов аналитического центра Bruegel.

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Аналитики начали публикацию доклада в ноябре 2021 года, данные в документ вносились ежемесячно, по мере потраченных странами сумм.

В аналитический материал вошли траты правительств стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и граждан, включая субсидирование тарифов для малого бизнеса в Греции, прямые выплаты в Бельгии и отмену взносов на «зеленый энергопереход» в Австрии. Отмечается, что, несмотря на выделение средств, ряд предложенных и получивших финансирование мер, до сих пор не реализованы.

Так, в октябре 2021 года федеральный министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен предложила продлить социальный тариф на энергию, введенный во время пандемии, чтобы позволить лучше справляться с кризисом в области здравоохранения. Десять дней спустя эта мера была внесена в федеральный бюджет до конца марта 2022 года, ее стоимость составила €208 млн, охватив 500 тыс. домохозяйств.

В марте текущего года министр финансов Австрии Магнус Бруннер и министр климата и энергетики Леонора Гевесслер объявили о энергетических субсидиях на сумму €2 млрд, включая снижение налогов и компенсацию работникам.

В феврале парламент Болгарии принял новый бюджет с пакетом мер по смягчению экономических последствий скачка цен на электроэнергию и газ. Болгария потратит €476 млн на поддержку бизнеса.

«Цены на энергоресурсы будут высокими в течение всей зимы, и европейские страны должны работать с учетом наихудшего сценария, при котором цены останутся такими даже после его завершения», — пояснил аналитик Bruegel Джованни Сгараватти.

Больше всего средств на поддержку населения выделила Германия — €60,2 млрд, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели €49,5 млрд (2,8% от ВВП).

19 августа профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Запад ждет энергетическая расплата за отсутствие российского газа этой зимой. По словам эксперта, для роста глобальной экономики необходимо всё больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что могут сделать для ускорения перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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