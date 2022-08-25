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Девушка протаранила три авто при попытке припарковаться на каршеринге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковных Химках девушка, пытавшаяся припарковать автомобиль каршеринга, протаранила три машины. Видео инцидента попало в распоряжение «Известий» 25 августа.

На кадрах видно, как женщина пытается припарковаться, но не вписывается в свободное место и сначала врезается задним бампером в одну машину, а потом проезжает вперед. Затем она выходит из всё еще движущегося авто и, пытаясь управлять им уже снаружи, задевает еще две машины.

На помощь женщине пришел проезжавший мимо велосипедист. Мужчина помог ей поставить транспортное средство на ручной тормоз.

14 августа компания из четверых человек на каршеринге избила троих сотрудников ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Нарушители, возраст которых составляет от 24 до 29 лет, были задержаны.

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