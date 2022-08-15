В Москве четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС
Компания из четверых человек на каршеринге избила троих сотрудников ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Об этом 15 августа сообщило управление Следственного комитета России по Москве.
Инцидент произошел накануне вечером в районе Хорошево-Мневники в столице.
«Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении троих сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Нарушители, возраст которых составляет от 24 до 29 лет, были задержаны. Правоохранители проводят следственные действия: допрашивают очевидцев, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о применении насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Следствие планирует ходатайствовать перед Хорошевским райсудом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
16 июня в центре Москвы 28-летний уроженец Нью-Йорка избил сотрудника полиции кирпичом. Как сообщалось, мужчина грозился покончить с собой, прохожие вызвали на место полицию. Когда правоохранители приехали и подошли к нему, он ударил сержанта. Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы и ушибы.