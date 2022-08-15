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В Москве четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания из четверых человек на каршеринге избила троих сотрудников ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Об этом 15 августа сообщило управление Следственного комитета России по Москве.

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Инцидент произошел накануне вечером в районе Хорошево-Мневники в столице.

«Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении троих сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Нарушители, возраст которых составляет от 24 до 29 лет, были задержаны. Правоохранители проводят следственные действия: допрашивают очевидцев, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о применении насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствие планирует ходатайствовать перед Хорошевским райсудом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

16 июня в центре Москвы 28-летний уроженец Нью-Йорка избил сотрудника полиции кирпичом. Как сообщалось, мужчина грозился покончить с собой, прохожие вызвали на место полицию. Когда правоохранители приехали и подошли к нему, он ударил сержанта. Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы и ушибы.

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