В центре Москвы уроженец Нью-Йорка избил полицейского кирпичом

В центре Москвы 28-летний уроженец Нью-Йорка избил сотрудника полиции кирпичом. По информации «Известий», инцидент произошел 16 июня в районе Чистых прудов.

Мужчина кричал, размахивал руками и грозился покончить с собой, прохожие вызвали на место полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов подошли к нему, однако злоумышленник ударил кирпичом в голову сержанта полиции.

У полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы и ушибы, он был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 июня следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Карелии за применении насилия в отношении представителя власти. В мае текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требования сотрудников полиции покинуть заведение, а затем взял стул и ударил полицейского по голове.