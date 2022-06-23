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Жителя Карелии обвинили в избиении полицейского стулом

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины расследуется следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия. Об этом сообщили в четверг, 23 июня, в ведомстве.

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Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По данным следствия, в мае текущего года обвиняемый в пьяном состоянии проигнорировал законные требования сотрудников полиции покинуть заведение. Более того, он взял стул и ударил сотрудника полиции по голове, причинив физическую боль.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

6 мая новгородский водитель, избивший госавтоинспектора, получил в суде условный срок. Отмечается, что в сентябре прошлого года обвиняемый в нетрезвом состоянии ударил полицейского по лицу и голове, а также в область груди и живота, причинив последнему физическую боль и травмы. Потерпевший получил вред здоровью средней степени тяжести. Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.

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