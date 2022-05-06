Прямой эфир

Новгородцу назначен условный срок за избиение полицейского

Новгородец, избивший и укусивший полицейского, получил условный срок
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новгородский водитель, избивший госавтоинспектора, получил в суде условный срок. Об этом сообщается на сайте пресс-службы региональной прокуратуры.

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров

«Прокурор Великого Новгорода утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Новгородского района», — говорится в сообщении, опубликованное в четверг, 5 мая.

В сообщении отмечается, что мужчина обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый в нетрезвом состоянии ударил полицейского по лицу и голове, а также в область груди и живота, причинив последнему физическую боль и травмы. Потерпевший получил вред здоровью средней степени тяжести.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.

«Интерфакс» также отмечает со ссылкой на Новгородский районный суд, что правонарушитель одного полицейского избил, а второго — укусил, после чего попытался натравить на полицейских свою собаку, но безуспешно.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 5 мая, пьяный водитель перевернул пассажирский автобус под Омском. Как выяснилось, автобус двигался не по маршруту, а за его рулем находился водитель с признаками опьянения. Он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. В салоне находилась единственная пассажирка.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пять человек получили травмы в результате ДТП с опрокинувшимся автомобилем. По данным ГИБДД, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Травмы получили сам автомобилист и четверо его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022