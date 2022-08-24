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Организована доследственная проверка по факту крушения Ми-2 на Ставрополье

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Вертолет МИ-2 потерпел крушение вблизи поселка Новоблагодарное Предгорного округа Ставрополья в 19:23 мск 24 августа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. В ГУ МЧС Ставропольского края сообщили, что погибших и пострадавших во время крушения, предварительно, нет.

Региональные власти сообщили, что возможной причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко рассказал, что пожар на месте жесткой посадки вертолета локализован. Его осматривают сотрудники оперативно-следственной группы, которые оперативно прибыли на место.

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