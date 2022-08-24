МЧС сообщило об отсутствии погибших и пострадавших при крушении Ми-2 на Ставрополье
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- МЧС сообщило об отсутствии погибших и пострадавших при крушении Ми-2 на Ставрополье
При крушении вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, предварительно, погибших и пострадавших нет. Об этом 24 августа сообщило региональное ГУ МЧС.
«На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено», — написал глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, жесткая посадка вертолета произошла из-за плохих погодных условий, сообщили в администрации. Сколько человек было на борту воздушного судна, выясняется.
Ранее вертолет Ми-2 потерпел крушение возле хутора Шести в Предгорном районе Ставропольского края. После падения в поле воздушное судно загорелось, вызвав пожар площадью 2 га.