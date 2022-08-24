Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае

Вертолет Ми-2 потерпел крушение возле хутора Шести в Предгорном районе Ставропольского края. Об этом 24 августа сообщает источник «Известий».

После падения в поле воздушное судно загорелось, вызвав пожар площадью 2 га. По предварительным данным, вертолет принадлежит фермерскому хозяйству, его владельцем является Сергей Роев.

Как отметили в экстренных службах, обломки воздушного судна найдены, судьба находившихся на борту людей уточняется.

11 августа стало известно об исчезновении в Красноярском крае двух вертолетов, которые не выходили на связь. Они вылетели из Норильска и должны были подняться по Енисею в поселок Курейка, а в пятницу, 12 августа, вернуться. Позднее стало известно, что оба воздушных судна благополучно приземлились.

4 августа частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Камчатке. Находившийся на борту пилот при этом не пострадал.