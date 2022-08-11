Пропавшие в Красноярском крае вертолеты приземлились

Два частных вертолета Robinson R44, с которыми была потеряна связь в Таймырском районе Красноярского края, благополучно сели на землю. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает источник «Известий».

По информации источника, причиной исчезновения вертолетов с радаров стала плохая связь. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолеты, владельцем которых является «ИП Тимофеев», не выходят на связь. Они вылетели из Норильска и должны были подняться по Енисею в поселок Курейка, а в пятницу, 12 авгутса, вернуться.

Первоначально сообщалось о пропаже одного вертолета.

На борту двух вертолетов, предварительно, находились шесть человек — два пилота и четыре пассажира.

Известно, что они вылетели на Большой Курейский водопад и сегодня не планировали возвращаться.

Курейский водопад — один из крупнейших в России. Он находится расположенной за Полярным кругом части Красноярского края. Добраться туда нелегко. Сначала необходимо прилететь в Норильск. На само плато Путорна, где и находится водопад можно только вертолетом.