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В Красноярском крае потеряли связь с двумя вертолетами

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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По уточненной информации, в Красноярском крае на связь не выходят не один, а два вертолета. В готовность приводится авиация, сообщили 11 августа в региональном координационном поисково-спасательном центре города Норильска.

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Как уточняет спасательная служба, у двух частных вертолетов Robinson R44, вылетевших в четверг из аэропорта Норильска, не был запланирован обратный вылет на этот же день. Они должны были уйти вверх по Енисею в поселок Курейка и вернуться только в пятницу.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что вертолет Robinson R44, вылетевший из аэропорта Норильск в Путоранский заповедник в четверг, не выходит на связь с диспетчерами.

17 июля камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший за день до этого вертолет Robinson в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Там были обнаружены тела биатлониста И. В. Малиновского и еще двух пассажиров воздушного судна — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка.

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