Власти Ставрополья назвали погодные условия возможной причиной крушения Ми-2

Неблагоприятные погодные условия могли стать возможной причиной крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае. Об этом в среду, 24 августа, сообщили региональные власти.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета. На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено», — сообщил в Telegram глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

Он добавил, что пожар на месте жесткой посадки вертолета локализован. Его осматривают сотрудники оперативно-следственной группы, которые оперативно прибыли на место.

Вертолет Ми-2 упал вблизи хутора Шести на территории Предгорного округа Ставрополья примерно в 19:23 мск в среду, 24 августа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га.