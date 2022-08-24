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Мельник объяснил безысходностью свое сравнение Шольца с «ливерной колбасой»

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Welt 24 августа.

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«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти. И конечно, я сожалению об этом и о другом, что было сказано. Это звучало, наверное, не очень дипломатично», — ответил Мельник на вопрос ведущих о том, назвал бы он так Шольца сегодня.

Дипломат добавил, что таким образом пытался донести серьезность ситуации до немцев.

Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» 3 мая. Так он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Спустя несколько месяцев дипломат извинился перед Шольцем.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. В июле газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что дипломат покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. По информации собеседников немецкого издания, на родине дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

22 августа Мельник сообщил, что покинет Берлин 14 октября.

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