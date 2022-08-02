Мельник запросил встречу с Шольцем для извинения за «ливерную колбасу»

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для извинений за сравнение с «ливерной колбасой». Об этом он заявил 2 августа в эфире Bild TV.

«Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов лично принести извинения, если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда на встрече я принесу ему извинения», — сказал дипломат.

3 мая Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

22 июня Мельник заявил, что хочет извиниться перед Шольцем. Он назвал свой комментарий «дипломатически неуместным».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. В настоящее время он ожидает отъезда в Киев. По информации газеты Bild, на Украине дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

За время работы в Германии Мельник допускал и другие неоднозначные заявления. 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение. 27 июля экс-посол принес извинения за эти слова и назвал их ошибочными.