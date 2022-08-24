В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО

Лесные пожары в центральной части России вызваны не только жарой, но и поджогами. Об этом 24 августа сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Козлова, случаи поджогов были зафиксированы в Рязанской области. Правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства. Министр также заявил о необходимости закупки дополнительной техники для борьбы с пожарами.

«Просчитали и видим, что нам нужно дополнительно увеличить авиамониторинг, почти до 5 тыс. летных часов, закупить 12 автоцистерн, 23 тяжеловесных автомобиля и бульдозера, 111 мобильных лесопатрульных комплексов. Просьба поддержать систему особо охраняемых природных территорий», — отметил Козлов.

Ранее в этот день министр финансов России Антон Силуанов на совещании о ликвидации природных пожаров с Путиным сказал, что механизм ответственности за пожары необходимо скорректировать — в частности, передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС.

В свою очередь, глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента РФ заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгорания. По его словам, борьбу с лесными пожарами осложняет ветер до 25 м/с. Это способствует переходу пожара из низового в верховой и создает угрозу жилым домам и строениям.

В связи со сложившейся ситуацией глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров, дым от которых дошел до Москвы. Путин заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Саму ситуацию с лесными пожарами он назвал сложной.

24 августа заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский назвал «Известиям» регионы с пожароопасной обстановкой. По его словам, к таким относятся республики Коми и Саха (Якутия), Рязанская и Нижегородская области.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы наблюдаются запах гари и смог. Синоптики предупреждали, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза.