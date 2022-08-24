Глава Минфина предложил передать Росавиалесоохрану МЧС

Механизм ответственности за пожары необходимо скорректировать, в частности передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС. Об этом заявил в среду, 24 августа, министр финансов России Антон Силуанов на совещании о ликвидации природных пожаров с президентом Владимиром Путиным.

По мнению главы Минфина, необходимо создать единый механизм управления.

«У нас «Авиалесоохрана» тушит леса. За населенные пункты отвечает МЧС. Федеральное или региональное МЧС, вводится в зависимости от срока пожаров. Здесь, получается, ответственность следующая: субъект смотрит, сколько горит по времени. Срок превышен — отвечает Российская Федерация. С другой стороны, МЧС не отвечает за леса, за это отвечает «Авиалесоохрана», — сказал Силуанов.

Сейчас Росавиалесоохрана — подведомственное учреждение Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), который в свою очередь подчиняется Минприроды. Государственное предприятие контролирует противопожарное состояние лесов.

Ранее в среду глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента РФ заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгорания. По его словам, борьбу с лесными пожарами осложняет ветер до 25 м/с. Это способствует переходу пожара из низового в верховой и создает угрозу жилым домам и строениям.

В связи со сложившейся ситуацией глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров, дым от которых дошел до Москвы. Путин заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Саму ситуацию с лесными пожарами он назвал сложной.

В настоящее время на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы наблюдаются запах гари и смог. Синоптики предупреждали, что в начале недели концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза.