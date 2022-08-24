В Рослесхозе назвали регионы с пожароопасной обстановкой

Пожароопасная обстановка наблюдается в Республиках Коми и Саха (Якутия), Рязанской и Нижегородской областях. Об этом 24 августа «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

«К тушению возгораний в этих регионах в рамках межрегионального маневрирования привлечен 950 работников Авиалесоохраны и лесопожарных служб межрегионального уровня. Благодаря оперативному выявлению и ликвидации возгораний с начала года и на сегодняшний день площадь, пройденная огнем в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в 2,8 раза», — сказал он.

Венглинский добавил, что ситуация с лесными пожарами находится на постоянном контроле.

«Регулярно проводятся заседания комиссии Рослесхоза и федерального штаба по ликвидации лесных пожаров, на которых рассматривается текущая лесопожарная ситуация и принимаются решения по недопущению распространения огня», — пояснил он.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, на 23 августа в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) зафиксировано 139 пожаров — это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Площадь, пройденная огнем, в этом году составляет 41,6 тыс. га (на 70% меньше, чем в прошлом году). При этом средняя продолжительность пожаров в 2022 году составила до трех дней. Дольше горели только девять пожаров на территории восьми ООПТ», — добавили в ведомстве.

24 августа министр финансов России Антон Силуанов на совещании о ликвидации природных пожаров с президентом Владимиром Путиным сказал, что механизм ответственности за пожары необходимо скорректировать — в частности, передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС.

В настоящее время пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти в 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещёрский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы наблюдаются запах гари и смог. Синоптики предупреждали, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза.