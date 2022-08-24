Глава МЧС заявил о нехватке гусеничной техники для тушения пожаров под Рязанью
Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Об этом в среду, 24 августа, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации с природными пожарами в субъектах РФ.
Куренков сообщил, что в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.
Также он пояснил, что ситуацию с лесными пожарами и их тушением в области осложняет ветер до 25 м/с. По его словам, это способствует переходу пожара из низового в верховой и уже неоднократно создавало угрозу жилым домам и строениям.
Несмотря на это, авиация и наземная группировка отстояли от огня населенные пункты, подчеркнул Куренков. Он напомнил, что в целях безопасности была проведена частичная эвакуация жителей двух населенных пунктов.
Ранее в этот день Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства проучил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.
Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.
Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.