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Глава МЧС заявил о нехватке гусеничной техники для тушения пожаров под Рязанью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Об этом в среду, 24 августа, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

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«Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации с природными пожарами в субъектах РФ.

Куренков сообщил, что в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

Также он пояснил, что ситуацию с лесными пожарами и их тушением в области осложняет ветер до 25 м/с. По его словам, это способствует переходу пожара из низового в верховой и уже неоднократно создавало угрозу жилым домам и строениям.

Несмотря на это, авиация и наземная группировка отстояли от огня населенные пункты, подчеркнул Куренков. Он напомнил, что в целях безопасности была проведена частичная эвакуация жителей двух населенных пунктов.

Ранее в этот день Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства проучил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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