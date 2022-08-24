Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца

За два месяца объем реализации жилья в новостройках столицы вырос на 30%, сообщили в среду, 24 августа, «Известиям» аналитики VSN Realty.

По данным экспертов, в июле суммарно было продано 4,4 тыс. квартир и апартаментов (по ДДУ): в проектах комфорт- (1479 шт.) и бизнес-класса (828 шт.).

«Сначала июньские продажи показали рост на 20%, а июльские показатели прибавили по объему сделок в лотах 9%, в метрах — 7%. Выручка девелоперов за реализованные 209 тыс. кв. м составила 64,5 млрд рублей», — рассказали в компании.

Также аналитики заметили, что ниша проектов бизнес-класса пополнилась тремя проектами с квартирами. Диапазон цены квадратного метра на старте продаж составляет от 308 тыс. до 349 тыс. рублей, добавили в компании.

По информации экспертов, средняя цена квадратного метра в проектах комфорт-класса в течение месяца осталась почти неизменной и составила 264 тыс. рублей, в нише жилья бизнес- за счет нового объема чуть снизилась до 399 тыс. рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года средневзвешенная цена сделок показала рост в сегментах на 9 и 12% соответственно, рассказали аналитики.

Как отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова, ипотека продолжает поддерживать восстановление спроса, которое началось в июне. Доля этих сделок составляет 80% от общего числа. В компании ожидают сохранения показателей в августе перед ожидаемым осенним увеличением цен. Рост будет плавным, от 2% в большинстве проектов, считает Глазунова.

Ранее, 15 августа, аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что средняя цена сделки за шесть месяцев в сегменте студий в столичных новостройках выросла на 6%. Так, заметнее всего подорожали студии в проектах бизнес-класса — на 11%, до 420 тыс. рублей за 1 кв. м. В нише комфорт-класса в июне этот показатель был 299 тыс. рублей, в премиальных проектах — 627 тыс. рублей.

Накануне аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro сообщили, что в Московской агломерации в свободной продаже предлагается 77 новостроек со средней ценой квадратного метра не выше 150 тыс. рублей. При этом, по их данным, 28 проектов из 77 уже имеют по пять или более переносов даты ввода в эксплуатацию.