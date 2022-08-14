Эксперты рассказали о самых дешевых новостройках в Московском регионе

В Московской агломерации в свободной продаже предлагается 77 новостроек со средней ценой квадратного метра не выше 150 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

В последнее время кратно участились запросы клиентов на наиболее доступные квартиры и апартаменты на первичном рынке, рассказали брокеры, работающие на платформе онлайн-продаж недвижимости Dombook.

Специалисты системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro составили список ЖК и МФК, где средневзвешенная цена за квадратный метр по состоянию на первую декаду августа не превышает 150 тыс. рублей.

Такое предложение доступно в 77 проектах, из которых в старых границах Москвы нет ни одного, в Новой Москве — три, остальные в Московской области.

28 проектов из 77 уже имеют по пять или более переносов даты ввода в эксплуатацию, некоторые из них уже в списке проблемных объектов, часть являются кандидатами на его пополнение.

Все оставшиеся 49 жилых комплекса находятся в Московской области. 19 из них — в городах-сателлитах (городских округах, непосредственно граничащих с МКАД), остальные дальше.

Но невысокая цена не обязательно означает отдаленную локацию или указывает на проблемный объект, отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Сегодня это часто говорит о возрасте проекта: то, что вышло в продажу до середины 2019 года, стартовало по совсем другим ценам, и большинство сравнительно старых проектов в любом случае остаются доступнее более поздних. Также если смотреть не по минимальной, а по усредненной цене квадратного метра, то в список будут попадать проекты с остатками наиболее крупных лотов, где средняя цена «квадрата» по определению ниже, добавила она.

Так, в списке только 14% проектов вышли в продажу в последние 24 месяца, а 47% проектов появились на рынке до середины 2019 года. Действительно, в 33% случаев в продаже уже нет лотов менее площадью 40 кв. м.