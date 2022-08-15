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Студии в новостройках Москвы за полгода подорожали на 6%

Исследование: средняя цена на студии в новостройках Москвы выросла на 6% за полгода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя цена сделки за шесть месяцев в сегменте студий в новостройках Москвы выросла на 6%, сообщили в понедельник, 15 августа, «Известиям» аналитики VSN Realty.

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По данным экспертов, заметнее всего подорожали студии в проектах бизнес-класса — на 11%, до 420 тыс. рублей за квадратный метр. В нише комфорт-класса в июне этот показатель был 299 тыс. рублей, в премиальных проектах — 627 тыс. рублей.

Средний бюджет по итогам полугодия оказался 7,4 млн рублей для проектов комфорт-класса, 10,2 млн и 17,8 млн рублей — для студий в проектах уровня бизнес- и премиум-класса.

Большинство сделок — почти 4 тыс. лотов — были заключены по проектам комфорт-класса (4,8 тыс. лотов), а более всего цены выросли в нише «бизнес» — 2,1 тыс. лотов.

Субрынок премиальных студий самый небольшой — 150 лотов.

Метраж самой маленькой студии составляет 11,9 кв. м (комфорт-класс), самой просторной — 54,6 кв. м (премиум). Средние же реализованные площади составили: 23,4 кв. м для комфорт-класса, 25,3 кв. м — в нише бизнес, 33,1 кв. м — в премиальных проектах.

«Доля ипотечных сделок выросла за полгода с 60 до 73%, что объяснимо для ниши самого доступного жилья. Стоит отметить, что квартир-студий на рынке почти в два раза больше (4,8 тыс. лотов). Но самыми недорогими предложениями остаются апартаменты. Минимум — 3,4 млн рублей», — сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее в августе эксперты Est-a-Tet рассказали, что в Москве набирает тренд аренды квартир в Новой Москве — экономия достигает в среднем 10 тыс. рублей в месяц. Наиболее заинтересованы в таких предложениях студенты.

Также в начале месяца «Известиям» рассказали архитекторы проектной компании WE-ON о том, что более половины квартир в запроектированных новостройках Москвы в 2022 году составляют малоформатные юниты. Чаще всего это студии площадью от 22 до 24 кв. м либо двухкомнатные квартиры евроформата — «евродвушки» площадью от 37 до 39 кв. м.

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