Аренда квартиры в старых границах Москвы оказалась на 10 тыс. рублей дороже ТиНАО

В столице набирает тренд аренды квартир в Новой Москве — экономия достигает в среднем 10 тыс. рублей в месяц. Наиболее заинтересованы в таких предложениях студенты, сообщили «Известиям» эксперты Est-a-Tet во вторник, 9 августа.

В компании исследовали жилье в аренду вокруг крупнейших и самых известных вузов Москвы и узнали о ставках аренды однокомнатных квартир и студий — самого популярного жилья для студентов.

Средняя стоимость аренды «однушки» в районе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) составляет 90,7 тыс. рублей. Самое бюджетное предложение здесь — студия площадью 15 кв. м в апарт-отеле, она предлагается для длительного проживания за 38 тыс. рублей. Ряд предложений есть в диапазоне от 60 до 80 тыс. рублей.

Снять однокомнатную квартиру в районе МГУ можно в среднем за 56,3 тыс. рублей. В этой локации самое бюджетное предложение стоит 30 тыс. рублей в месяц, но это помещение без отделки и без удобств.

Аренда однокомнатной квартиры или студии в районе МГТУ им. Баумана в среднем обойдется в 54 тыс. рублей. В районе представлены объекты от 30 тыс. рублей — в этом бюджете предлагается однокомнатная квартира рядом с МЦК «Лефортово», с наборной мебелью и старым ремонтом. Стоимость опрятной, современной квартиры с ремонтом и техникой стартует от 45 тыс. рублей.

Большой кластер вузов расположен на юго-западе Москвы — МГИМО, МИРЭА, РАНХиГС, РНИМУ им. Пирогова и другие. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этой локации составляет 51,8 тыс. рублей. Самое бюджетное предложение — квартира за 35 тыс. рублей, но в ней полностью отсутствует мебель и техника.

Аренда однокомнатной квартиры в районе вузов МАИ, МАДИ, части факультетов Финансового университета при правительстве РФ (эти учебные заведения находятся по соседству) начинается от 20 тыс. рублей. За эту цену предлагаются квартиры с серьезными нюансами: без ремонта, без мебели, в «хрущевке», которая будет снесена в ближайшие месяцы, и так далее. За 25–27 тыс. рублей предлагаются квартиры с очень старым ремонтом или в доме типа общежития.

Стоимость аренды «однушки» с более современным ремонтом в данной локации находится в диапазоне 35–45 тыс. рублей. Арендовать квартиру с новым ремонтом, полным набором техники, до которой идти не более 7 минут от метро пешком, здесь можно по цене от 45 тыс. рублей в месяц. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в локации — 50 тыс. рублей.

«В этом году мы видим сохранение тренда по смещению «студенческой» аренды на новые южные станции Сокольнической линии. Особенно это касается жилья для студентов вузов на юго-западе — разница во времени до места учебы минимальная, а экономия денежных средств получается довольно ощутимая», — сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Так, на данный момент средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры и студии у станций метро от Румянцево до Коммунарки достигает 40,8 тыс. рублей. Жилой фонд там новый, современный, а инфраструктура насыщенная. Также можно снять комнату в квартире. Собственники в условиях рынка готовы идти на некоторые уступки и более лояльно относятся к студентам-арендаторам, добавила Юлия Дымова.

Ранее в этот же день директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова спрогнозировала, что с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах в крупных городах России средняя стоимость аренды жилья может увеличиться до 10%. Рост может составить до 15%, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.