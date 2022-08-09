Стало известно о возможном подорожании осенью арендного жилья на 10–20%

С началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах, средняя стоимость арендного жилья в крупных городах России может увеличиться до 10%. Такой прогноз «Известиям» дала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. Рост может составить 10–15%, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10–15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%», — сказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8-10%, отметила Ольга Павлинова. Тогда арендные ставки снижались из-за роста конкуренции на рынке, напомнила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Внешнеполитические факторы сильно влияли на спрос, отметила член правления Российской гильдии риелторов Наталия Колесникова. В аренде традиционно присутствуют несколько потоков: туристический, трудовой и миграционный. Весной все эти потоки ослабли, многие люди решили, что в неопределенной ситуации лучше переждать — при небольшом спросе снижение стоимости закономерно, сказала эксперт.

Тогда предложение сильно выросло, например, в городах с населением от 500 тыс. человек, в феврале квартир в аренду было порядка 52 тыс., в марте — 71,6 тыс., а в мае — уже 96,5 тыс., рассказала Кирюхина.

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«Арендная вставка: осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%»