Более половины квартир в новостройках Москвы оказались малоформатными

Более 50% квартир в запроектированных новостройках Москвы в 2022 году составляют малоформатные юниты. Об этом «Известиям» сообщили архитекторы проектной компании WE-ON.

Чаще всего это студии площадью от 22 до 24 кв. м либо двухкомнатные квартиры евроформата — «евродвушки» площадью от 37 до 39 кв. м.

При этом эксперты наблюдают тенденцию к увеличению количества студий. Так, в 2020 году их процент составлял около 20% от общего количества, теперь — около 23%. «Евродвушек» тоже стало больше: 20% против 18% в 2020 году.

Как сообщили компании, на втором месте по метражу – квартиры площадью от 46 до 64 кв. м (28% запроектированного предложения), представленные двумя видами: классическими двухкомнатными квартирами и «евротрешками». Между тем количество «евротрешек» — то есть промежуточного варианта между классической трехкомнатной и двухкомнатной квартирой — уменьшилось (13% против 16% в 2020 году). Количество классических двухкомнатных юнитов не поменялось.

Трехкомнатные лоты от 65 до 89 кв. м составляют всего 12%, а оставшаяся доля представлена четырех-пятикомнатными квартирами площадью от 85 до 165 кв. м. Доли таких типов квартир в процентном отношении от общего объема запроектированного предложения остались примерно одинаковыми.

«Тренд на уменьшение площади квартир начал развиваться очень давно. Этому способствуют и экономические факторы, и покупательские потребности. Очень многие малоформатные квартиры приобретаются в инвестиционных целях, чтобы в дальнейшем сдавать или более выгодно продать, особенно если дом располагается у метро», — объяснила главный архитектор WE-ON Group Марина Самсенко.

Ранее, 4 августа, эксперты федеральной компании «Этажи» поделились результатами исследований, посвященных спросу на новостройки у россиян.

Отмечается, что 29% покупателей приобретают квартиры в новостройках с целью улучшения жилищных условий после продажи имеющейся у них недвижимости, еще 27% опрошенных воспринимают такое жилье как стартовое, для переезда из съемной квартиры.

При этом 13% россиян планируют передать недвижимость детям, 12% — совершают покупку с целью инвестиций, 9% — для того, чтобы использовать материнский капитал и другие формы государственных льгот, 6% — для переезда из одного района города в другой.

До этого, 28 июля, сообщалось, что порядка 47% квартир на рынке новостроек Новой Москвы продавались на начальном этапе строительства. В домах на этапе строительства этажей застройщики продают 21% от общей доли квартир, а в корпусах с отделочными работами — 18%. Наименьшая доля предложения у квартир в домах, которые введены в эксплуатацию, — 14%.

20 июля генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил «Известиям», что во втором полугодии 2022 года на первичном рынке недвижимости России цены продолжат расти. Это связано с тем, что начиная с февраля практически все застройщики увеличили стоимость продаваемого квадратного метра, опасаясь роста себестоимости строительства и отделки. В первом полугодии средний прирост цены за «квадрат» в Москве составил около 20%.