Корреспондент «Известий» рассказал о процессе обеспечения газом Северодонецка

Специалисты обещают вернуть газоснабжение в Северодонецк Луганской Народной Республики, где пока нет ни света, ни воды. Затем будет налажена внутригородская сеть. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов узнал у жителей, как продвигается восстановление города.

«В результате дальнейших продувок и испытаний, если газопровод будет герметичен, будет возможность подачи газа в сторону Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной», — рассказал начальник линейно-эксплуатационной службы Павел Водолазски.

Строители, газовики и коммунальщики трудятся в тяжелых условиях. Передвигаться они могут только там, где до этого очистили дорогу саперы. Безопасная зона обозначена флажками.

Местные жители рассказывают, что жизнь в Северодонецке налаживается — возвращаются люди, появляются рабочие места. Город оживает, жители полны решимости наладить мирное существование как можно скорее.

18 августа впервые с 2014 года между Луганском и Северодонецком восстановили автобусное сообщение. Жители рассказали, что раньше из-за отсутствия прямых рейсов приходилось брать попутку, которая стоила в среднем 10 тыс. рублей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».