Между Луганском и Северодонецком возобновили автобусное сообщение
Автобусное сообщение между Луганском и Северодонецком восстановлено впервые с 2014 года, а билеты на первые рейсы раскупили заранее. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали граждане, ожидающие транспорт.
«Мы давно ждали этого автобуса, это прямой рейс, нам очень удобно ездить домой. В том направлении очень сложно уехать», — рассказала жительница Северодонецка Лилия Литовченкова в беседе с корреспондентом ТАСС.
Другая женщина подчеркнула, что ранее из-за отсутствия прямых рейсов приходилось брать попутку, что обходилось в среднем в 10 тыс. рублей.
По словам начальника Луганской автостанции Валерия Анухина, расстояние между городами составляет примерно 105 км. Стоимость билета — 240 рублей.
«Сегодня планируем шесть рейсов, надеюсь, эти обязательства перевозчики будут соблюдать. До военных действий это направление было очень востребовано, много студентов, рабочих людей ездили», — заявил Анухин.
7 июня министр обороны Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом. Ранее попасть на полуостров можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Также была возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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