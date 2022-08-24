Европейский союз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций. Такое заявление 23 августа сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом ZDF.

«Приближается зима, и она будет жесткой. Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций... Так что я не отрицаю, что нам приходится расплачиваться за суровую зиму», — признался Столтенберг.

При этом он отметил, что альтернативы нынешнему курсу якобы нет, а поэтому Запад продолжит противодействовать спецоперации России по защите Донбасса.

23 августа читатели издания Der Spiegel гневно отреагировали на призыв главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман пойти на жертвы ради помощи Украине. Они отметили абсурдность лозунга Штрак-Циммерман и выразили недовольство ухудшением своего благосостояния из-за действий властей.

21 августа депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии.

За день до этого читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана заменить душ на обтирание влажной тряпкой. Некоторые возмутились, а другие не без иронии предположили, что скоро они получат ответы на вопросы, сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета и как уменьшить количество этих походов.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Между тем глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.

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